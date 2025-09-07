«Купол Донбасса» предотвратил почти 700 атак ВСУ за неделю

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за последнюю неделю предотвратила 708 атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, над Донецком и Макеевкой было уничтожено 413 беспилотников, над Горловкой — еще 295. Среди них — чешские дроны самолетного типа, ударные аппараты с боевыми зарядами.

Так, в Петровском районе Донецка был перехвачен дрон FP-1 с осколочно-фугасным зарядом весом 60 килограммов, в Куйбышевском районе — дрон «Чаклун» с самодельным взрывным устройством. На побережье Азовского моря вблизи села Белосарайская Коса удалось приземлить аппарат Lord с фугасной боевой частью.

В ФСБ заверили, что все обнаруженные дроны обезврежены без ущерба для населения и инфраструктуры.

Сегодня Минобороны России отчиталось об уничтожении 69 украинских беспилотников самолетного типа вв российских регионах за ночь.