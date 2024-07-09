При атаке беспилотников под Волгоградом никто не пострадал

Пострадавших после атаки дронов в Волгоградской области, предварительно, нет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона, сообщило РИА «Новости» .

Силы ПВО и РЭБ ночью пресекли налет беспилотников. Несколько обломков сбитых БПЛА упали на территории подстанции во Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону. Там начались пожары.

Возгорание на подстанции оперативно потушили. Энергоснабжение не останавливали.

«На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет», — прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Системы ПВО за ночь перехватили дроны ВСУ еще над пятью регионами России: в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях. Всего российские военные сбили почти 40 дронов. В аэропортах Волгограда и Астрахани после атак беспилотников ввели ограничения на прием и отправку самолетов.