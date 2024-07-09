Два российских аэропорта ограничили отправку и прием самолетов после атаки БПЛА

Аэропорты Волгограда и Астрахани ввели ограничения после атак БПЛА

В аэропортах Волгограда и Астрахани после атак беспилотников ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушных гаваней.

Следовавший в Волгоград борт авиакомпании RedWings WZ2261 направили из Челябинска в Саратов, рейс «Уральских авиалиний» U61850 из Антальи — во Владикавказ. Также в аэропорту Волгограда задерживается вылет SU1185 «Аэрофлота» в Москву.

В астраханской воздушной гавани задерживают прилеты двух лайнеров из Москвы и одного из Актау.

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили почти 40 украинских дронов над Курской, Белгородской, Воронежской и Астраханской областями. Под Ростовом средства ПВО ликвидировали 21 БПЛА.