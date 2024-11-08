При атаке беспилотника в Саратове выбило 13 стекол в жилом доме

И.о. мэра Саратова Сурков: из-за атаки БПЛА в одном из домов выбило 13 стекол

В результате атаки беспилотника в Саратове выбило 13 стекол в одном из жилых многоквартирных домов. Об этом сообщил и. о. мэра города Павел Сурков в Telegram-канале .

«Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — пообещал он.

На месте работают экстренные службы и представители районной администрации.

Украинский беспилотник сбили ночью. Часть обломков упала в городской промзоне. Никто не пострадал.

Ранее мэрия города опубликовала памятку, как спастись при атаке дронов. Водителям в таких случаях разрешили значительно превышать скорость и ехать быстрее 135 километров в час, но только если дорога пустая.

Если беспилотник пикирует, то необходимо резко затормозить.