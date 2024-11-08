Беспилотник сбили над Саратовом

Украинский беспилотник ликвидировали над Саратовом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона сообщил, что от Минобороны до этого поступила информация об угрозе беспилотников. По его словам, все экстренные службы привели в полную готовность. Позже он сообщил о ликвидации вражеского дрона над Саратовом.

«Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы», — уточнил Бусаргин.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

До этого мэрия Саратова опубликовала памятку по спасению при атаке беспилотников. В частности, автомобилистам разрешили уезжать от дронов на скорости свыше 135 километров в час, не опасаясь административной ответственности.

Ранее российские зенитчики сбили два украинских беспилотника над Воронежской областью.