В Саратове водителям разрешили скоростную езду при атаке дронов

Мэрия Саратова опубликовала памятку по спасению при атаке беспилотников, разрешив водителям уезжать от дронов на скорости свыше 135 километров в час. Об этом сообщило издание Saratovnews .

В городской администрации пояснили, что водителей в этом случае не привлекут к административной ответственности, так как эти действия совершались в условиях крайней необходимости.

Саратовцам рекомендовали при атаке беспилотников спрятаться или отойти от окон, а водителям — остановиться и покинуть транспорт, а затем спрятаться в строении или укрытии.

Автомобилистам разрешили разогнаться до скорости более 135 километров в час, чтобы уйти от атаки дрона, но только в случае, если дорога пустая. В мэрии уточнили, что если беспилотник пикирует, то при его приближении следует резко затормозить.

Чиновники также добавили, что появление дрона может сопровождаться жужжанием, похожим на звук работающего мопеда или газонокосилки. Если БПЛА сбросил боеприпас, то нужно отбежать, лечь на землю и закрыть руками голову. После взрыва не подниматься, а откатиться в сторону.

Ранее житель Льговского района рассказал, что дрон ВСУ убил отца и сына из курского села, когда они спасали семью и соседей.