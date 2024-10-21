Силы ПВО уничтожили 3 украинских беспилотника под Брянском за час

Богомаз: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в Брянской области, жертв нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в Брянской области за один час. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

О первой работе ПВО в регионе он рассказал в 06:02 по московскому времени. Тогда российские военные пресекли попытку украинских боевиков атаковать беспилотником самолетного типа территории Брянской области.

Второй вражеский дрон обнаружили и уничтожили через 19 минут. Еще через 17 минут Богомаз сообщил о ликвидации третьего беспилотника.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — сказал он.

Во всех трех случаях пострадавших и разрушений на земле нет. На местах работают оперативные и экстренные службы. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за защиту региона.

Вечером 20 октября Курская область подверглась массированной атаке БПЛА. По словам губернатора Алексея Смирнова, военные нейтрализовали 43 беспилотника в области.