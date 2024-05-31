Президентская академия откроет лицейские классы в Херсонской области

Фото: Freepik

Лицейские классы под патронажем академии РАНХиГС появятся с 1 сентября в селе Приморское Херсонской области. Они будут работать по двум направлениям: экономическому и юридическому.

«Включение в систему общего образования нового российского региона лицейских классов принципиально важно с точки зрения подготовки будущих кадров — особая миссия возлагается на президентскую академию», — передали в пресс-службе РАНХиГС.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России — это крупнейший вуз страны с 47 филиалами. Ранее на его базе стартовало обучение по программе «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации. Занятия проходят 83 участника специальной военной операции, скором времени программа расширит число обучающихся.

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

«Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте