Сегодня 15:31 Президентская академия откроет лицейские классы в Херсонской области Фото: Freepik
Лицейские классы под патронажем академии РАНХиГС появятся с 1 сентября в селе Приморское Херсонской области. Они будут работать по двум направлениям: экономическому и юридическому.
«Включение в систему общего образования нового российского региона лицейских классов принципиально важно с точки зрения подготовки будущих кадров — особая миссия возлагается на президентскую академию», — передали в пресс-службе
РАНХиГС.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России — это крупнейший вуз страны с 47 филиалами. Ранее на его базе стартовало обучение по
программе «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации. Занятия проходят 83 участника специальной военной операции, скором времени программа расширит число обучающихся.
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