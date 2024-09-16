Президент Казахстана Токаев назвал Россию непобедимой на поле боя

Россия непобедима в военном отношении, а дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям, особенно для стран, вовлеченных в конфликт на Украине. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Слова президента Казахстана привела его пресс-служба .

Он заявил, что шанс заключить мир в Стамбуле упустили, но возможность урегулирования пока существует. Токаев выразил поддержку мирному плану, представленному Китаем и Бразилией.

«Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании», — добавил президент, отметив, что поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной.

Владимиру Зеленскому ранее не понравился план, предложенный Си Цзиньпином и Инасиу Лулой да Силвой. Он назвал его деструктивным, а самого президента Бразилии обвинил в пророссийской деятельности.

В апреле «Казспецэкспорт» опроверг появившуюся в Сети информацию, что компания продавала Украине списанные советские военные самолеты.