Казахстан открестился от продажи Украине старых самолетов | 360°

28 апреля 2024, 12:12
Казахстан открестился от продажи Украине старых самолетов
В Казахстане заявили, что не продавали ВСУ списанные советские самолеты
Предприятие «Казспецэкспорт» не продавало ВСУ списанную авиатехнику. В компании, сообщил «Sputnik Казахстан», опровергли появившиеся в Сети данные на этот счет.
«Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности», — указали в «Казспецэкспорте».
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По информации предприятия, технику реализуют с условием обязательной ликвидации. Торги провели в соответствии с законом среди юридических лиц Казахстана. Иностранные компании не принимали в них участие.
Процесс утилизации самолетов стоит на контроле балансодержателей. Они же следят за переработкой узлов и агрегатов к ним. Утилизируют все при помощи резки или другими способами. Все они исключают возможность восстановить технику и привести ее в первоначальный вид.
Информация о том, что неизвестный якобы приобрел в Казахстане списанные военные самолеты, разлетелась по Сети. Технику будто бы планировали передать ВСУ на запчасти. В публикациях отмечали, уточнило РИА «Новости», что в октябре 2023 года на торги также выставляли свыше 100 списанных истребителей и бомбардировщиков советской эпохи.
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