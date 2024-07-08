ФСБ пресекла попытку угона российского бомбардировщика на Украину

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб угнать Ту-22М3

Фото: РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

На Украине планировали завербовать российского военного летчика за предоставление итальянского гражданства и денежное вознаграждение.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ „Озерное“», — заявили в ФСБ.

Там добавили, что к операции по угону ракетоносца оказались причастны спецслужбы НАТО.

В начале июня сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Камчатки. Его заподозрили в сотрудничестве с СБУ.

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