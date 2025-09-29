Премьер Туск назвал конфликт на Украине делом Польши

Премьер Дональд Туск, выступая на форуме по безопасности в Варшаве, назвал конфликт на Украине делом Польши. Его слова привел местный телеканал TVP .

«Это и наша война тоже», — отметил он.

Туск назвал эту позицию актом солидарности с Украиной и возможностью выжить для западной цивилизации.

Ранее польский премьер заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о возможности для Украины вернуть территории при поддержке НАТО и ЕС, пытается переложить на Европу ответственность за урегулирование украинского кризиса.

Также накануне польская армия подняла в воздух истребители из-за якобы активности российских военных самолетов в небе над Украиной.