Польша подняла истребители в воздух из-за якобы активности России на Украине

Армия Польши подняла в небо истребители на фоне якобы активности российских военных самолетов над Украиной. Об этом оперативное командование родов Вооруженных сил страны заявило в соцсети X .

«Внимание. В связи с активностью <…> Российской Федерации, осуществляющей удары <…> на территории Украины, началось применение <…> воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что принято решение задействовать все, имеющиеся в распоряжении командования, силы, в том числе — союзные воздушные суда.

Польские системы противовоздушной обороны в ночь на 10 сентября сбили несколько иностранных беспилотников у восточных границ. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что все летательные аппараты принадлежали России.