Премьер Польши подтвердил, что США остановили военную помощь Украине

Поставки американских вооружений через польско-украинскую границу приостановлены. Об этом сообщил премьер Польши Дональд Туск на заседании правительства.

«Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — заявил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников предположил, что без военной помощи со стороны США ВСУ смогут поддерживать нынешний темп боевых действий в лучшем случае до лета.

Президент Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету приостановить поддержку, пока Украина не продемонстрирует Белому дому приверженность миру. Заморозка распространится в том числе на вооружения, которые уже находятся в пути или ожидают отправки в транзитных зонах.