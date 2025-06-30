Прекращение огня на Украине стало темой приватных бесед на Западе

FT: Украина и НАТО все чаще в частных беседах обсуждают перемирие с Россией

Отношение властей Украины к перспективе потерпеть поражение изменилось. В приватных беседах внутри правительства и с западными лидерами все чаще звучит тема прекращения огня, сообщила британская газета Financial Times .

По оценкам военных, возможности Вооруженных сил Украины истощатся через шесть месяцев. Если за это время армия не получит существенной военной помощи извне, то окажется на грани краха.

На этом фоне украинские чиновники перестали относиться к идее перемирия так категорично, как раньше. Изменились настроения в НАТО. Обозреватель Гидеон Рахман предупредил, что участникам ближайшего саммита альянса не удастся скрыть тяжелое положение Украины.

«Год или два назад такие призывы [к прекращению огня] считались бы проявлением пораженчества. Теперь они все настойчивее звучат на закрытых встречах между украинскими и западными лидерами», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности к проведению третьего раунда переговоров с Украиной. Страна выполнила свою часть гуманитарных договоренностей и передала более шести тысяч тел военных.