Россия и Украина обменялись пленными

Российская и украинская стороны провели очередной этап обмена пленными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Обмен прошел 26 июня в рамках принятых в Стамбуле договоренностей.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — заявили в министерстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда Россия и Украина назначат новую встречу дипломатов для урегулирования конфликта. По его словам, страны определят дату следующего раунда переговоров после того, как выполнят все принятые в Турции гуманитарные договоренности.

Песков добавил, что государства пока не обменивались мнениями по поводу меморандумов для урегулирования конфликта.