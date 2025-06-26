Россия и Украина обменялись пленными
Российская и украинская стороны провели очередной этап обмена пленными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Обмен прошел 26 июня в рамках принятых в Стамбуле договоренностей.
«Взамен передана группа военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — заявили в министерстве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда Россия и Украина назначат новую встречу дипломатов для урегулирования конфликта. По его словам, страны определят дату следующего раунда переговоров после того, как выполнят все принятые в Турции гуманитарные договоренности.
Песков добавил, что государства пока не обменивались мнениями по поводу меморандумов для урегулирования конфликта.