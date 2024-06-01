Запад не может должным образом помочь Киеву для победы в зоне СВО. По этой причине ВСУ ждет крах, заявил французский историк Эммануэль Тодд в беседе с El Mundo .

По его словам, украинская армия испытывает дефицит в солдатах и технике. Помощь Запада пока позволяет Киеву оказывать сопротивление на передовой.

Тодд уточнил, что конфликт раскрыл неожиданную несостоятельность Соединенных Штатов и Запада в части промышленности, а также в материальной и экономической сферах.

По мнению ученого, украинский конфликт также показал, что у Запада есть проблемы с восприятием реальности. Он отметил, что для Запада важно, как он справится со своим поражением, а не то, кто победит в конфликте — Россия или Украина.

Мобилизация привела Украину к острому кадровому голоду. По этой причине экономика страны приходит в упадок.