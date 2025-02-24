Предприятие загорелось в Рязанской области после падения обломков БПЛА

Над Рязанской областью уничтожили два беспилотника. Из-за падения обломков на территории одного из предприятий произошло возгорание, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале .

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Ночью жители Рязани слышали взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода.

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Украинские боевики пытались атаковать Крым, Брянскую, Рязанскую и Орловскую области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале отметил, что в регионе при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений нет.