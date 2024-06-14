Предложение Путина по Украине назвали похожим на инициативу 2021 года

Озвученная президентом Владимиром Путиным инициатива по Украине сопоставима с его предложением в декабре 2021 года. Такое мнение в Telegram-канале выразила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что тогда Украина отказалась от предложения по гарантиям безопасности. Россия «пожала плечами и стала делать свою работу». Симоньян считает, что в этот раз будет то же самое.

«Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши», — написала она.

На встрече с руководством МИД Путин объяснил, что должна сделать Украина для переговоров с Россией. Среди пунктов — вывод войск с российских территорий и отказ от идеи вступления в НАТО.