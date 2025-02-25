Праздники ко Дню защитника Отечества прошли в парках Мытищ

Интерактивные развлекательные игры, фотозоны, викторины, мастер-классы, военно-патриотическая игра «Зарница» и выставка военной техники ожидали гостей мытищинских парков 23 февраля. Организаторы мероприятия сделали все возможное, чтобы эти мероприятия оставили у жителей и гостей Мытищ яркие воспоминания.

Пятилетняя Юля, пришедшая в парк Мира с мамой, с особым усердием готовила праздничную открытку. «Я подарю ее папе», — поделилась она. Пока дети рисовали и создавали открытки мастер-классах, их мамы учились плетению маскировочных сетей в парке.

Мальчики с интересом знакомились с оружием и вместе с девочками участвовали в эстафетах и соревнованиях на меткость. Любимые песни звучали на сцене амфитеатра, и зрители охотно присоединялись к танцам вместе с артистами.

Одним из самых популярных мест в этот день стала площадка с военной техникой: дети с удовольствием лазили по ней, а желающие делали фотографии на память на ее фоне. Попробовать горячую солдатскую кашу и чай из полевой кухни можно было в парке Мира.

«Как всегда, было весело и интересно для всей семьи. Мы стараемся приходить в наш любимый парк каждую неделю, ведь здесь постоянно проходят какие-то мероприятия. Теперь с нетерпением ждем Масленицу», — рассказали члены семьи Трофимовых Алексей, Вероника и маленький Глеб.

Пункты сбора гуманитарной помощи на зону специальной военной операции также работали в парках Мытищ.