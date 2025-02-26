Праздник ко Дню защитника Отечества прошел во Фрязине

Одним из тех, кто получил награду, был Серафим Усков. Он родился 2 августа 1930 года. Воевал на Украине, в Закарпатье, боролся с бандеровцами. В возрасте 18 лет был призван в действующую армию. Всего в муниципалитете юбилейными медалями наградят 161 ветерана.

На празднике фронтовик полковник Иван Жучков представил жителям свой авторский исторический календарь. Каждый месяц посвящен важнейшим вехам и героическим сражениям Великой Отечественной войны. Издание от ветерана, а также подарки от главы округа вручили участникам специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске.

«В этот день у нас есть возможность вспомнить об исторической доблести нашего государства, о тех традициях, которые мы чтим и передаем из поколения в поколение. Это праздник тех, кто связал свою судьбу со службой в вооруженных силах, защитой родных и близких, Родины и всех ее рубежей, где бы они ни находились», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

Фрязино и в военные годы, и в настоящее время вносит свой вклад в защиту Родины. В наукограде в 1943 году был основан электровакуумный институт с опытным заводом. Предприятие и сегодня выполняет важнейшие государственные задачи, приближая победу в специальной военной операции.