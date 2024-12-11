Праздник ко Дню волонтера прошел в Павлово-Посадском округе

В Электрогорском лицее собрались школьники и взрослые волонтеры. Они ежедневно помогают в самых разных сферах: поддерживают ветеранов, заботятся о пожилых людях и детях, участвуют в экологических акциях, собирают гумпомощь для участников СВО.

«Самое главное — дать возможность ребятам быть полезными, увидеть результат своего дела. То есть, например, когда они пишут открытку нашим участникам специальной военной операции, получают потом от них видеопоздравления, благодарность или какой-то сувенир, ребята, конечно, понимают, что то, что они делают, это не зря. И это дает им заряд энергии, веры в то, что они делают», — отметила депутат Московской областной думы Линара Самединова.