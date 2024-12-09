Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Мытищах

День добровольца торжественно отметили в городском округе. Мероприятие прошло в молодежном центре «Импульс».

Для гостей праздника волонтеры провели несколько мастер-классов, где всех желающих учили смешивать чай из ягод и сухих трав, изготавливать брелоки и плести маскировочные сети.

Мероприятие посетили участники спецоперации, которые поделились своими историями и рассказали о той помощи, которую бойцам оказывают волонтеры.

Заместитель главы муниципалитета Ольга Сидоркина поблагодарила добровольцев за их важную работу и неравнодушие, отметив, что с каждым днем в волонтерскую деятельность включается все больше жителей Мытищ.

Председатель окружного совета депутатов Мытищи Андрей Гореликов также поздравил добровольцев. Самых активных волонтеров наградили почетными грамотами и благодарственные письмами.

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