Поздравления с первым весенним праздником принимали жительницы города, за мягкой внешностью которых скрывается волевой характер, позволяющий им преодолевать любые трудности. Они много работают, занимаются общественной деятельностью и помогают тем, кто нуждается в поддержке.

В Лобне немало женщин с замечательными биографиями. Успешные предприниматели, работники культуры, врачи и, конечно, педагоги, которые воспитывают будущих инженеров, ученых, военных и даже премьер-министров. Почетный гражданин Лобни Нина Гусак, учитель с полувековым стажем, преподавала физику в седьмой школе, которую окончил председатель российского правительства Михаил Мишустин. Его школьные поздравления с Международным женским днем Нина Терентьевна помнит до сих пор.

Праздник не бывает без цветов и подарков. На этот раз сюрприз был особенным — в Лобне состоялся показ только что вышедшего в прокат фильма «Роднина», который представила сама трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, хрупкая, но очень сильная женщина. «Берегите себя, улыбайтесь! Солнце не просто само всходит и заходит. Оно должно быть у нас, у самих, мы должны сами его зажигать. И тогда от этого солнца будет всем тепло и светло», — обратилась к женщинам Ирина Роднина.

Особые поздравления прозвучали в адрес матерей и жен бойцов специальной военной операции. Эти женщины плетут сети, шьют балаклавы, мастерят окопные свечи и отвозят гуманитарную помощь в зону СВО. За каждым военнослужащим стоит сильная женщина, которая любит его, всегда приходит на помощь и очень ждет каждого звонка или сообщения.

Третий год подряд в Лобне проводят праздничную цветочную акцию под названием «Дорогая, ты права». Молодогвардейцы и волонтеры, к которым присоединились депутаты и заместители главы города, шествовали по городским улицам, дарили женщинам тюльпаны и поздравляли с праздником.