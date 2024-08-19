Захарова: в России изучат факт присутствия журналистов из США в Курской области

Российские правоохранители изучат факт присутствия американских журналистов в Судже. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идет о сотрудниках газеты Washington Post, которые прибыли в Курскую область.

Американские журналисты ранее опубликовали статью о ситуации в Судже. Согласно материалу, представители СМИ попали в Курскую область в сопровождении бойцов Вооруженных сил Украины. С административных зданий в городе сорвали флаги России, но украинские не подняли, отметили авторы статьи.

В российском регионе также побывали иностранные журналисты Стефани Баттистини и Симони Трайни. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы.