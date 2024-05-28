Столтенберга уличили в желании подтолкнуть НАТО к войне с Россией

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг своими высказываниями пытается подтолкнуть НАТО к войне с Россией. Об этом Lenta.ru заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор прокомментировал скандальное высказывание Столтенберга о возможности снять с Украины ограничения на применение западного оружия для атак на Россию.

«Если господин Столтенберг хочет дожить до того времени, когда он станет главой Центробанка Норвегии, после отставки в НАТО, ему надо умерить свои аппетиты», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что в случае начала войны с НАТО от Европы ничего не останется. Сенатор также высказал мнение, что Россия ответит на удары ВСУ и примет решительные меры.

«Такое впечатление, что западные европейцы не верят, что мы можем принять решительные меры. Зря они испытывают наше терпение», — заключил он.

Ранее в поддержку идеи о снятии с ВСУ ограничений по использованию западного оружия высказался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он указал, что союзники Украины не смогли в достаточной мере помочь ей в противостоянии с Россией.