Магазины и гостиницы в Курской области стали наживаться на пострадавших из приграничья

Некоторые магазины, кафе и гостиницы в Курской области завысили цены в попытке нажиться на эвакуированных из приграничных районов. Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов на встрече по видеосвязи доложил президенту Владимиру Путину, что поручил провести проверку по всем подобным случаям. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Есть случаи, когда торговые точки, либо в гостиницах, в общепите необоснованно завышают цены, то есть наживаются на вот этих пострадавших людях. Это, конечно, мы будем пресекать», — сказал Смирнов.

Проверкой займутся заместители врио губернатора и ФАС по Курской области.

По последним данным Минздрава, в результате атаки ВСУ на Курскую область за последние три дня пострадали 66 человек. Среди них — девять детей. В больницах региона находятся 38 человек. С пострадавшими работают медики из Курска, Белгорода, Москвы и Подмосковья.