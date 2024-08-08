Правительство утвердило правила единовременной выплаты контрактникам

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила единовременной денежной выплаты военнослужащим в зоне СВО, впервые заключающим контракт. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Размер выплаты увеличат до 400 тысяч рублей. Получить ее смогут участники СВО, заключившие контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Чтобы деньги зачислились, военнослужащему необходимо подать командиру части соответствующий рапорт.

«Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны, конечно же, быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями», — подчеркнул премьер.

Он также назвал заботу об участниках СВО и их близких приоритетом правительства.

Ранее стало известно, что региональная единовременная выплата жителям Москвы, заключившим контракт на срок от года, составит 1,9 миллиона рублей.