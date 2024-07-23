Контрактникам из Москвы заплатят почти 2 млн рублей

В Москве при заключении контракта на военную службу сроком от года выплатят 1,9 миллиона рублей. Указ мэра Сергея Собянина опубликовали на сайте столичного правительства.

Единовременная выплата станет дополнительной мерой социальной поддержки солдат-контрактников, заключивших договор с Минобороны с 23 июля 2024 года сроком на один год и более. Им предоставят 1,9 миллиона рублей. Список получателей составит руководство военного комиссариата Москвы, деньги перечислит департамент труда и социальной защиты населения.

Мобилизованные и контрактники смогут претендовать также на федеральное довольствие в размере 195 тысяч рублей. Кроме того, власти регионов установили собственные выплаты.