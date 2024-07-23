Контрактникам из Москвы заплатят почти 2 млн рублей

Собянин распорядился выделить по 1,9 млн рублей подписавшим контракт с МО

Фото: РИА «Новости»

В Москве при заключении контракта на военную службу сроком от года выплатят 1,9 миллиона рублей. Указ мэра Сергея Собянина опубликовали на сайте столичного правительства.

Единовременная выплата станет дополнительной мерой социальной поддержки солдат-контрактников, заключивших договор с Минобороны с 23 июля 2024 года сроком на один год и более. Им предоставят 1,9 миллиона рублей. Список получателей составит руководство военного комиссариата Москвы, деньги перечислит департамент труда и социальной защиты населения.

Мобилизованные и контрактники смогут претендовать также на федеральное довольствие в размере 195 тысяч рублей. Кроме того, власти регионов установили собственные выплаты.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте