Прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 23:07 Прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России Меликов: прапорщику из Дагестана Худайнатову посмертно присвоили звание Героя РФ Freepik

Читать 360 в

Дагестанскому прапорщику Фархаду Худайнатову присвоили посмертно звание Героя России. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Дагестан может гордиться еще одним достойным сыном — звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову. Увы, посмертно», — написал он.

Реклама

Маликов рассказал, что в сентябре 2023 года подгруппа под командованием Худайнатова попала под обстрел в Запорожской области. Боец под непрекращающимся огнем эвакуировал боевых товарищей в течение трех часов. Когда он понял, что жизням военных ничего не угрожает, то, несмотря на ранения, возвратился в опорный пункт и корректировал огонь.

Когда украинские военные отступили, то Худайнатов запросил эвакуацию. От полученных ранений и кровопотери он скончался на операционном столе.

Как отметил Меликов, боец стал одиннадцатым уроженцем Дагестана, которому присвоили звание Героя России с начала специальной военной операции.

Также Героем России посмертно стал еще один военный из Дагестана. Это полковник Магомедали Магомеджанов. Указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Магомеджанов был заместителем командующего 18-й армии. В последние два года выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Бойца похоронили со всеми воинскими почестями. На траурную церемонию также прибыли представители парламента, правительства, Общественной палаты.