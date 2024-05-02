Дагестанский полковник посмертно стал Героем России | 360°

02 мая 2024, 14:05
Дагестанский полковник посмертно стал Героем России
Меликов: полковник Магомеджанов из Дагестана посмертно стал Героем России
Полковник Магомедали Магомеджанов из дагестанского села Хлют стал Героем России посмертно. Указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
Он отметил, что высокое звание с начала спецоперации получил уже 10-й дагестанец.
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«Горжусь тем, как наши земляки проявляют себя не передовой — они становятся примером мужества для всех. Несмотря на то, что порой цена подвига высока, они осознанно идут на риск — не ради славы, а потому что не могут поступить иначе», — написал Меликов в Telegram-канале.
Магомеджанов был заместителем командующего 18-й армии, раньше служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, многое сделал для искоренения терроризма на Северном Кавказе и в Дагестане, проявил себя в Сирии. А в последние два года применял свой обширный боевой опыт на СВО. Офицера хоронили со всеми воинскими почестями. Проститься с ним приехали представители парламента, правительства, Общественной палаты.
Глава республики назвал Магомедали Магомеджанова настоящим патриотом, который «уверенно вел в бой подчиненных», но поддерживал их и переживал за каждого и даже своей смертью спас жизни молодых бойцов.
Ранее, 1 апреля, министр обороны Сергей Шойгу наградил офицеров медалями «Золотая звезда».
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