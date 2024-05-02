Дагестанский полковник посмертно стал Героем России | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 14:05 Дагестанский полковник посмертно стал Героем России Меликов: полковник Магомеджанов из Дагестана посмертно стал Героем России РИА «Новости»

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Полковник Магомедали Магомеджанов из дагестанского села Хлют стал Героем России посмертно. Указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Он отметил, что высокое звание с начала спецоперации получил уже 10-й дагестанец.

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«Горжусь тем, как наши земляки проявляют себя не передовой — они становятся примером мужества для всех. Несмотря на то, что порой цена подвига высока, они осознанно идут на риск — не ради славы, а потому что не могут поступить иначе», — написал Меликов в Telegram-канале.

Магомеджанов был заместителем командующего 18-й армии, раньше служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, многое сделал для искоренения терроризма на Северном Кавказе и в Дагестане, проявил себя в Сирии. А в последние два года применял свой обширный боевой опыт на СВО. Офицера хоронили со всеми воинскими почестями. Проститься с ним приехали представители парламента, правительства, Общественной палаты.

Глава республики назвал Магомедали Магомеджанова настоящим патриотом, который «уверенно вел в бой подчиненных», но поддерживал их и переживал за каждого и даже своей смертью спас жизни молодых бойцов.

Ранее, 1 апреля, министр обороны Сергей Шойгу наградил офицеров медалями «Золотая звезда».