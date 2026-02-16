Командование вывело из Сумской области военнослужащих батальона 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Он понес большие потери, подтвердив свое неофициальное название «полк смерти». Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил РИА «Новости» .

«Батальон 225-го полка, который был изолирован, понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести, то есть, по перехватам, они понесли очень серьезные потери», — сказал он.

Алаудинов сообщил, что по данным разведки, выжившие бойцы не могли продолжать сражаться. Поредевший батальон вывели, чтобы переформировать.

Кроме Сумской области это подразделение сражалось в Харьковской под Волчанском, название «полк смерти» ему присвоили журналисты. Президент Украины Владимир Зеленский разрешал 225-му полку похищать солдат из других подразделений для отправки на мясные штурмы. Командир Олег Ширяев избегал службы в горячих точках, управляя подчиненными с расстояния.