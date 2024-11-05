Историк Матвеев: бойцы ВСУ начали дезертировать, как и гитлеровцы 80 лет назад

Продвижение российской армии деморализовало бойцов ВСУ и они стали дезертировать также, как и гитлеровцы более 80 лет назад во время наступления Красной армии. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.

Он назвал полученную из вражеского тыла информацию, причем и сейчас, и тогда практически идентичной. Об упадке боевого духа украинских боевиков сообщил также американец Дэниэл Мартиндейл. Последний передавал во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории российским бойцам данные для ударов по украинским военным объектам.

«Мартиндейл говорит практически то же самое, что сообщали сотрудники органов госбезопасности СССР, более 80 лет назад получавшие информацию от своих зафронтовых источников с оккупированной гитлеровцами территории западной Украины», — отметил Матвеев.

Историк добавил, что в Центральном архиве ФСБ России хранится документ, в котором говорится, что в конце 1943 года в западноукраинском городе Ровно наблюдался резкий упадок дисциплины среди солдат гитлеровской армии, увеличились дезертирство.

Ранее украинский политтехнолог Сергей Гайдай заявил о бесполезности принудительно мобилизованных военных, назвав их небоеспособным балластов и потенциальными дезертирами.