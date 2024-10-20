«Небоеспособный балласт». Состояние ВСУ привело Украину в ужас

Объявленная на Украине мобилизация не приносит результата, заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, призванные в таком порядке военнослужащие совершенно бесполезны на поле боя, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Командиры подразделений говорят, что прибывающие благодаря такой (принудительной — прим. ред.) мобилизации — это небоеспособный балласт для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные — это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают», — объяснил Гайдай.
Ранее пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев признался, что боится за собственного сына из-за объявленной на Украине мобилизации, которая проходит в принудительном порядке. По словам военного, молодому человеку сейчас 25 лет, и он работает хирургом.
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