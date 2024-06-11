Совфед: США сняли запрет на поставки оружия «Азову» и прировняли себя к нацистам

Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»*. Таким образом Штаты приравняли себя к нацистам, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале .

Сенатор провел прямую аналогию: американцы, видя поражения украинской армии, раздают оружие. В том числе и боевикам «Азова»*, которых сами же признали в 2017 году нацистами.

«Тем самым равняя самих себя с нацистами „Азова“*, боевиками ВСУ и утратившим легитимность киевским режимом. Еще одна позорная запись во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм», — написал Косачев.

В США запрещено помогать зарубежным военным частям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека законом Лихи. Но на «Азов»* это теперь не распространяется.

Соединенные Штаты начали мстить за свой позор в Афганистане, спонсируя терроризм, заявил ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В частности американская сторона пытается нанести ущерб талибам**.

* Террористическая организация, запрещена в России.

** «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.