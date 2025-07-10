Пожилой мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Курск

Украина в очередной раз атаковала беспилотниками Курск, погиб пожилой мужчина. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Из-за атаки беспилотника загорелся частный дом, пожар частично уничтожил здание. Огонь перекинулся на соседнее домовладение, там загорелась пристройка.

«В результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным, это огромное горе. Близким обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал губернатор.

В 12-этажном многоквартирном доме на втором, седьмом и восьмом этажах выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

Также ВСУ нанесли удары по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района. Беспилотники повредили вышку сотовой связи, пожар оперативно ликвидировали.

Вечером 10 июля в течение трех часов российские системы ПВО сбили 26 беспилотников, 11 из них — над Курской областью. Еще девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, три — над Калужской.