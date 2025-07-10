Военные обезвредили 26 БПЛА над шестью регионами России

Вечером 10 июля в течение трех часов российские силы ПВО сбили 26 беспилотников, в том числе один над столичным регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 17:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили военные.

Больше всего дронов засекли над Курской областью, 11 штук. Еще девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, три — над Калужской. Над Орловской, Белгородской областью и Московским регионом обезвредили по одному беспилотнику.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Курской области загорелся частный дом.

Украинские беспилотники 10 июля четырежды пытались атаковать Москву. «Известия» сообщили, что к местам падения обломков выезжали специалисты.