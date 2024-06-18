Пожарный поезд привлекли к тушению загоревшегося резервуара с топливом в Азове

Голубев: рисков распространения пожара в Азове на другие объекты нет

К тушению загоревшегося резервуара с нефтепродуктами в Азове привлекли пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«По состоянию на 07:00, в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, один пожарный поезд», — указал он.

Специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние окружающей среды. Пока лаборатория не зафиксировала повышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. По данным специалистов, рисков распространения огня на другие объекты и угрозы для жителей нет.

Пожар произошел в результате атаки украинских боевиков. ВСУ ударили в ночь на 18 июня дронами по Ростовской области. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Известно, что огонь распространился на площади в пять тысяч кубометров. МЧС России показало кадры с места происшествия.

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