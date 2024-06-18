Загоревшийся от БПЛА резервуар с нефтепродуктами в Азове сняли на видео

МЧС: площадь пожара в резервуаре с нефтепродуктами в Азове достигла 5000 куб. м

В Азовском районе на западе Ростовской области загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади пяти тысяч кубометров. МЧС России показало работу специалистов на месте пожара.

«Горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара 5000 кубических метров», — сообщила пресс-служба.

Никто не пострадал. К тушению привлекли 73 специалиста и 21 единицу техники, а также пожарный поезд. К месту возгорания отправили лабораторию Роспотребнадзора, чтобы оценить состояние воздуха.

Возгорание в Азове произошло после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его информации, загорелись несколько резервуаров. К месту пожара выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте