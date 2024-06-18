Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА в Азове

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины устроили атаку дронами на Ростовскую область. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом написал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня», — сообщил губернатор.

По словам Голубева, на место пожара выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что четыре беспилотника ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат. В компании сообщили, что в результате атаки никто не пострадал, работа предприятия не нарушена.

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