Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА в Азове
Вооруженные силы Украины устроили атаку дронами на Ростовскую область. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом написал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня», — сообщил губернатор.
По словам Голубева, на место пожара выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Ранее стало известно, что четыре беспилотника ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат. В компании сообщили, что в результате атаки никто не пострадал, работа предприятия не нарушена.