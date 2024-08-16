Пожарный поезд прибыл в Курскую область для помощи в тушении пожаров из-за дронов ВСУ

МЧС усилило группировку в Курской области пожарным поездом, который уже прибыл в регион. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В состав поезда входят две цистерны для воды объемом по 60 тонн каждая и технический вагон. Кроме того, он вмещает пять тонн пенообразователя. Средства для тушения огня подаются со скоростью до 40 литров в секунду.

Экипаж поезда состоит из пяти пожарных, у которых есть аппараты со сжатым воздухом, компрессор для заправки баллонов, насосные установки, ручные и переносные пожарные стволы, а также аптечки.

Использовать поезд будут для тушения возгораний, вызванных ударами украинских беспилотников.

Неделю назад МЧС отнесло обстановку в Курской области к чрезвычайным ситуациям федерального характера, а накануне аналогичные меры распространили и на соседнюю Белгородскую область. Кроме того, с 10 августа в обоих регионах и Брянской области действует режим КТО.