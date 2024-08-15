В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

В Белгородской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера с 15 августа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале по итогам совещания с главой МЧС Александром Куренковым.

Режим ЧС введен на всей территории Белгородской области.

«Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима ЧС на федеральном уровне на всей территории региона», — заявил губернатор.

Куренков пояснил, что режим ЧС в Белгородской области ввели, чтобы помочь региональным властям ликвидировать последствия атак ВСУ. Масштабы происходящей ситуации не позволяют бороться с ЧП самостоятельно, уточнили в ведомстве.

«В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», — сказал глава МЧС России.

Накануне в Белгородской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Губернатор заявил, что обстановка в регионе остается крайне напряженной и сложной из-за частых обстрелов со стороны ВСУ.