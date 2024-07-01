Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Гладков: при атаке на Белгородскую область пострадали шесть взрослых и ребенок

Семь мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали четыре женщины, двое мужчин и один ребенок», — написал он.

Гладков сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение шеи, другая — баротравму, у еще двух диагностировали контузию. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, он отказался от госпитализации.

Второго мужчину с баротравмой отправили в областную клиническую больницу. Пострадавших женщин направили в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.

Ребенок получил травмы в Белгородском районе в поселке Майский. У него баротравма и сотрясение головного мозга.

Всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения зафиксировали в 22 частных домах.

Ранее ВСУ атаковали в Белгородской области движущийся легковой автомобиль. В этот момент в машине ехала семья из пяти человек. Четырехлетняя девочка получила смертельные ранения.