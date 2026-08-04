Пожарные ликвидировали открытое возгорание на складе в Ленобласти

Спасатели ликвидировали открытое возгорание в складском комплексе Wildberries в Красном Бору в Тосненском районе. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он уточнил, что пожарные занимаются проливкой части здания склада. Угрозы распространения огня нет. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

Пожар разгорелся на объекте после ночной атаки украинских беспилотников. Всего системы противовоздушной обороны нейтрализовали над областью 17 аппаратов. Губернатор обратил внимание, что боевики ВСУ ударили по гражданскому объекту — складам маркетплейса. В связи с ЧП в регионе сформировали оперативный штаб.

В ночь на 4 августа средства ПВО уничтожили над российскими регионами 320 беспилотников. Налеты отбили в Московском регионе, Крыму, Воронежской, Калужской, Курской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Тульской, Липецкой, Нижегородской и других областях.