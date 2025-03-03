Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Уфе

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, который атаковал ночью украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.

«Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано», — отметили в ведомстве.

Примерно к 04:37 сотрудники МЧС локализовали пожар на объекте. Огонь вспыхнул ночью в районе печи сжигания, добавили в пресс-службе. Ведомство подчеркнуло, что угрозы для жителей ближайших районов нет, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Сети появились сообщения, что украинские боевики с помощью БПЛА атаковали НПЗ в Уфе. Местные жители слышали перед взрывом жужжащий звук. Некоторые люди приняли удар за землетрясение.

Момент взрыва попал на видео. На опубликованных кадрах видно зарево от пожара и серые клубы дыма, идущие от НПЗ. По информации Telegram-канала Shot, аэропорт в момент ЧП работал в штатном режиме.