Пожара из-за атаки БПЛА на нефтеперегонную станцию под Волгоградом удалось избежать

Волгоградский губернатор Бочаров: пожара на нефтеперегонной станции не возникло

Фото: РИА «Новости»

Системы противовоздушной обороны ночью отразили атаку дронов на территории Волгоградской области. Обломки рухнули на территории объекта, однако пожара не возникло, заявил губернатор Андрей Бочаров, его процитировала пресс-служба администрации региона.

Он подчеркнул, что украинские боевики пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.

«Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло», — отметил Бочаров.

Обошлось без пострадавших и повреждений жилых объектов, добавил он.

В ночь на 8 февраля украинская армия атаковала российские регионы с помощью дронов. Больше всего БПЛА нейтрализовали в Ростовской области — там сбили 18 дронов. Еще 11 БПЛА военные уничтожили в Волгоградской области. Под Белгородом ликвидировали пять аппаратов, в под Краснодаром — два.

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