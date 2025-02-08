Пожара из-за атаки БПЛА на нефтеперегонную станцию под Волгоградом удалось избежать

Волгоградский губернатор Бочаров: пожара на нефтеперегонной станции не возникло

Системы противовоздушной обороны ночью отразили атаку дронов на территории Волгоградской области. Обломки рухнули на территории объекта, однако пожара не возникло, заявил губернатор Андрей Бочаров, его процитировала пресс-служба администрации региона.

Он подчеркнул, что украинские боевики пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.

«Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло», — отметил Бочаров.

Обошлось без пострадавших и повреждений жилых объектов, добавил он.

В ночь на 8 февраля украинская армия атаковала российские регионы с помощью дронов. Больше всего БПЛА нейтрализовали в Ростовской области — там сбили 18 дронов. Еще 11 БПЛА военные уничтожили в Волгоградской области. Под Белгородом ликвидировали пять аппаратов, в под Краснодаром — два.