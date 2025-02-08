ВСУ пытались атаковать дронами нефтеперегонную станцию под Волгоградом

Украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова привел Telegram-канал региональной администрации.

Средства противовоздушной обороны пресекли удар.

«Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе», — заявил глава региона.

Возгорания в результате падения обломков дронов не возникло. Противопожарная служба и МЧС оперативно прибыли на место происшествия.

Всего над Волгоградской областью ликвидировали 11 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России. Еще 18 дронов сбили на Ростовской областью, пять — над Белгородской и два — над Кубанью.