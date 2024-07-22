Пожар вспыхнул на НПЗ в Туапсе после атаки дрона ВСУ

МЧС: из-за падения обломков БПЛА на НПЗ в Туапсе возник пожар

Фото: РИА «Новости»

Из-за падения обломков украинского дрона на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе вспыхнул пожар. Об этом сообщил оперштаб со ссылкой на МЧС Краснодарского края.

Инфраструктура НПЗ получила повреждения.

«Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров», — рассказали в штабе.

В тушении огня задействовали 91 человека и 31 единицу техники. Специалисты локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Предварительно, никто не пострадал.

В небе над Туапсе ночью 22 июля прозвучали несколько громких взрывов. Местные жители сообщили о хлопках в районе нефтебазы.

Опасность атаки БПЛА также объявляли в Воронежской области. Население призвали следить за дальнейшими оповещениями.

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