Пожар вспыхнул на НПЗ в Туапсе после атаки дрона ВСУ
МЧС: из-за падения обломков БПЛА на НПЗ в Туапсе возник пожар
Из-за падения обломков украинского дрона на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе вспыхнул пожар. Об этом сообщил оперштаб со ссылкой на МЧС Краснодарского края.
Инфраструктура НПЗ получила повреждения.
«Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров», — рассказали в штабе.
В тушении огня задействовали 91 человека и 31 единицу техники. Специалисты локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Предварительно, никто не пострадал.
В небе над Туапсе ночью 22 июля прозвучали несколько громких взрывов. Местные жители сообщили о хлопках в районе нефтебазы.
Опасность атаки БПЛА также объявляли в Воронежской области. Население призвали следить за дальнейшими оповещениями.