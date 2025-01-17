Пожар на нефтебазе под Воронежем охватил почти три тысячи «квадратов»

РИА «Новости»: нефтебаза под Воронежем горит на площади 2800 кв. метров

Площадь пожара на нефтебазе в Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ приблизилась к трем тысячам квадратных метров. Об этом представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости» .

«Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе — 2800 квадратных метров», — уточнил собеседник агентства.

Возгоранию присвоили самый высокий номер сложности.

Накануне губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале заявил, что более 10 украинских беспилотников атаковали территорию Воронежской области.

Большая часть ударов пришлась не нефтебазу. Никто не пострадал, населению ничто не угрожает.

Тушение пламени сначала осложняла вероятность повторных атак со стороны ВСУ.

К ликвидации возгорания привлекли усиленные расчеты, два пожарных поезда, а также дополнительные силы из двух соседних регионов.