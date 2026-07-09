Пожар разгорелся на предприятии под Ставрополем после атаки БПЛА

На предприятии под Ставрополем из-за атаки БПЛА возник пожар. На место ЧП выехали дополнительные расчеты пожарных, сообщил губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале .

«Пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты», — написал он.

Ради безопасности власти приняли решение эвакуировать жителей домов близлежащей улицы в безопасное место. Для людей организовали пункты временного размещения.

В Таганрогском заливе украинские боевики ночью 9 июля атаковали два танкера. Экипажи эвакуировали, обошлось без пострадавших.